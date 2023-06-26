Премьер-министр Канады и президент США обсудили ситуацию в России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудил с ним ситуацию в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня (25 июня) премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Они обсудили текущую ситуацию с внутренней безопасностью в России, отметив, что внимательно следят за развитием событий и будут поддерживать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами». Кроме того, лидеры двух стран заявили о своей неизменной поддержке Украины», — говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Канады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о разговоре с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на фронте.

Также Зеленский добавил, что поговорил с коллегой из США по поводу продолжения работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира».

25 июня президент Украины заявлял, что провел телефонный разговор с американским лидером. Зеленский по итогам этой беседы отмечал, что «мир должен давить» на Российскую Федерацию «до восстановления международного порядка».