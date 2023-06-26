В США назвали одну из главных тем переговоров во время визита Блинкена в Китай

Одной из главных тем, которых коснулись во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, стали президентские выборы на Тайване. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что официальный Пекин поинтересовался у главы госдепа, важен ли для Вашингтона исход будущих выборов, которые должны состоятся в январе 2024 года. Кроме этого представители Китая узнали у Блинкена мнение по поводу кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лае Чинг-те.

Издание подчеркивает, что в Пекине выразили свои опасения по поводу кандидата на пост президента Тайваня, так как его фракция выступает за независимость.

Блинкен в рамках переговоров заявил, что Вашингтон будет беспристрастен во время выборов, а также не поддерживает вмешательства в этот процесс.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Блинкену во время его визита в Китай не удалось добиться своей цели и возобновить линии военной связи между Пекином и Вашингтоном.