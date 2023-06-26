Исключение Власова из ЛДПР не обсуждается

Исключение депутата Государственной думы РФ Василия Власова из фракции ЛДПР не обсуждается. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в связи с обысками у Власова проводится дисциплинарное разбирательство. Обыски были связаны с набором через его приемную бойцов в ЧВК «Вагнер».

«Исключение Власова не обсуждается», — заявил собеседник агентства.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.