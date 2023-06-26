Нового премьер-министра Греции проведут к присяге 26 июня

В пресс-службе греческой партии «Новая демократия», которая победила на парламентских выборах, заявили, что ее лидер Кириакос Мицотакис 26 июня получит мандат на формирование правительства и будет приведен к присяге. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что в 11:00 (совпадает с мск) Мицотакис посетит президентский дворец, где получит мандат на формирование правительства от президента Греции Катерины Сакелларопулу.

В публикации подчеркивается, что уже в 13:00 Мицотакис будет приведен к присяге перед президентом республики в президентском дворце.

Ранее по данным МВД Греции стало известно, в парламент страны по итогам выборов 25 июня проходят восемь партий, консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набирает 40,56% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте.

В мае 2023 года возглавляемая премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом консервативная партия «Новая демократия» победила со значительным отрывом на парламентских выборах.

Результаты выборов показали, что «Новая демократия» не в состоянии самостоятельно сформировать правительство. В связи с этим Мицотакис заявил, что намерен добиваться образования однопартийного правительства, что означает проведение новых парламентских выборов в стране.