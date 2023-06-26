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Наказание за утечку персональных данных хотят ужесточить

«Известия»: в Совфеде хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Совете Федерации Российской Федерации начали разрабатывать новую версию законопроекта, который предполагает более крупные штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что предыдущая версия законопроекта предусматривала штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы в особо тяжких случая.

По словам члена конституционного комитета Совфеда и зампреда совета по развитию цифровой экономики при палате Артема Шейкина, создатели платформ, которые распространяют персональные данные граждан, должны отвечать по всей строгости закона.

Он подчеркнул, что в связи с подобной ситуацией разрабатывается законопроект, который предусматривает штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на тот же срок. В случае, если персональная информация распространяется группой лиц, то им грозят штрафы до 3 млн руб. вместе с лишением свободы на срок до 10 лет.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что разработчики законопроектов об ответственности за утечки персональных данных обсудят финальные версии документов, усиливающих ответственность вплоть до уголовной за утечки персональных данных.

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