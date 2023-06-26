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Депутат ЕП обвинил Зеленского в продаже государственных земель

Депутат ЕП от Ирландии Уоллес обвинил президеньта Зеленского в продаже государственных земель

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Vladislav Culiomza/Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в продаже государственных земель. Свое мнение он выразил в Twitter-аккаунте.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — говорится в сообщении представителя Ирландии.

По данным Уоллеса, свыше трех миллионов гектаров сельхозземель на Украине теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.

Ранее в МИД обвинили Зеленского в попытке очернить РФ после слова о ЗАЭС. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что слова президента Украины о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции, являются очередной попыткой очернить РФ.

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