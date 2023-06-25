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Зеленский сообщил о разговоре с Байденом

Зеленский заявил, что провел позитивный и вдохновляющий разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о разговоре с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на фронте.

«Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — сказано в сообщении.

Также Зеленский добавил, что поговорил с коллегой из США по поводу продолжения работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира».

25 июня президент Украины заявлял, что провел телефонный разговор с американским лидером. Зеленский по итогам этой беседы отмечал, что «мир должен давить» на Российскую Федерацию «до восстановления международного порядка».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе, что Киев получит четкий сигнал и «формулу» для вступления в альянс.

До этого Зеленский сообщал, что, если Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинскую армию.

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