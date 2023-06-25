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Зеленский поговорил с Байденом и призвал «давить» на Россию

Зеленский в разговоре с Байденом призвал «давить» на РФ «до восстановления международного порядка»

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 25 июня, он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом.

Украинский лидер заявил по итогам этой беседы, что «мир должен давить» на Российскую Федерацию «до восстановления международного порядка».

Ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты и Канада собираются продолжать давление на Россию с помощью «исторических санкций и тарифов».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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