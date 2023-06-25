Чехия сохранит численность персонала своего посольства в Москве

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после заседания штаба министерства иностранных дел по преодолению кризисных ситуаций заявил, что Прага не будет сокращать численность своего дипломатического персонала в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Все дипломаты и сотрудники (посольства, — «Газета.Ru») в порядке и выполняют свою работу», — заявил он.

По словам Липавского, принятие решения о том, что численность персонала не будет сокращена, стало главным итогом заседания штаба.

Он добавил, что дополнительных мер по обеспечению безопасности дипломатической миссии приниматься не будет.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в России. Липавский накануне написал в Twitter, что Чехия внимательно следит за событиями в РФ и оценивает ситуацию в России.