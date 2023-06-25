Зеленский призвал к реакции на саммите НАТО по Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую… создали на Запорожской АЭС… Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО», — сказано в сообщении украинского лидера.

Зеленский добавил, что он также рассказал и о ситуации на фронте и сообщил о мнении Киева на «попытки мятежа в России», а также о том, как может повлиять данная ситуация на на ход боевых действий.

23 июня заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что слова украинского лидера о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции, являются очередной попыткой очернить Российской Федерации.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг слова главы ГУ разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова о якобы минировании ЗАЭС, в том числе и пруда-охладителя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.