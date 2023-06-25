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США прекращают финансирование ряда проектов в израильских поселениях

Axios: США прекращают финансирование научных проектов в израильских поселениях

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AP

Администрация США восстановила запрет на использование бюджетных средств США для финансирования научно-исследовательских проектов в израильских поселениях на палестинских территориях. Об этом пишет портал Axios.

Данный запрет действовал с 1967 года до октября 2020 года, когда его сняла администрация на тот момент президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Госдеп США рекомендовал госструктурам «не участвовать в двустороннем научно-техническом сотрудничестве с Израилем» на Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и Голанских высотах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает за двухсторонний диалог Израиля и Палестины для мирного завершения противостояния сторон. По его словам, достичь урегулирования израильско-палестинского вопроса можно лишь за счет прямых переговоров. Как отметил глава Госдепа, Вашингтон выступает за мирный договор между Израилем и Палестиной с опорой на согласованные обмены территорией.

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