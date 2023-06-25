США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем

Соединенные Штаты и Европейский союз подтвердили настрой сотрудничать с Китаем в сферах, отвечающим общим интересам. Об этом говорится в заявлении по итогам очередного раунда переговоров США-ЕС по КНР, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность», — сказано в сообщении.

Кроме того, представители Соединенных Штатов и Евросоюза отметили, что нужны корректировки совместных подходов к взаимодействию с Пекином с учетом его шагов на мировой арене.

Ранее премьер-министр Китая Ли Цян заявлял, что КНР рассматривает Нидерланды в качестве приоритетного партнера в Европейском союзе и готов развивать сотрудничество в различных областях.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что отношения Евросоюза с КНР не будут развиваться «нормально», если Китай «не убедит Россию уйти с Украины». Он также считал, что торговые отношения ЕС и Китая не сбалансированы.