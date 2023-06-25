Генсек ООН призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с беспокойством следил за ситуацией вокруг попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следил за развитием событий в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гутерриш осведомлен о мерах по снижению напряженности.

Также генсек ООН призвал все вовлеченные стороны действовать ответственно и избегать дальнейшей напряженности.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники в ООН сообщила, что ситуация в России пока не будет рассматриваться на уровне организации. Как заявили в канцелярии генерального секретаря ООН и подтвердили все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая США и Россию, всемирная организация пока не будет заниматься произошедшим в России.

Накануне сообщалось, что против лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Однако позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дело будет прекращено, а сам Пригожин «уйдет в Белоруссию».