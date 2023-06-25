Глава МИД Чехии созвал штаб по кризисным ситуациям из-за событий в России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Помимо анализа событий вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, он также будет заниматься согласованием позиций с государствами-членами Евросоюза и Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Липавский накануне написал в Twitter, что Чехия внимательно следит и оценивает ситуацию в России.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК «Вагнер» требует от Литвы усиления разведывательной деятельности. Накануне утром президент Литвы сообщил, что на фоне попытки мятежа в России угроза безопасности Литвы не увеличилась. В администрации главы Литвы добавили, что литовские службы выполняют свою работу и президент получает обновление развития ситуации.