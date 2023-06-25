Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Чехии созвал штаб по кризисным ситуациям из-за событий в России

Глава МИД Чехии Липавский созвал штаб по кризисным ситуациям из-за событий в России

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Помимо анализа событий вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, он также будет заниматься согласованием позиций с государствами-членами Евросоюза и Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Липавский накануне написал в Twitter, что Чехия внимательно следит и оценивает ситуацию в России.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК «Вагнер» требует от Литвы усиления разведывательной деятельности. Накануне утром президент Литвы сообщил, что на фоне попытки мятежа в России угроза безопасности Литвы не увеличилась. В администрации главы Литвы добавили, что литовские службы выполняют свою работу и президент получает обновление развития ситуации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях