Президент Литвы призвал усилить разведывательную деятельность из-за действий ЧВК «Вагнер»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК «Вагнер» требует от Литвы усиления разведывательной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Следует преумножить разведывательные усилия для оценки положения на восточном направлении в отношении Белоруссии и Калининградской области России», — заявил он.

Он отметил, что, если на территории Белоруссии будет находиться ЧВК «Вагнер» это будет означать необходимость усиления охраны государственной границы.

Накануне утром президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на фоне попытки мятежа в России угроза безопасности Литвы не увеличилась. В администрации главы Литвы добавили, что литовские службы выполняют свою работу и президент получает обновление развития ситуации.

Министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что из-за мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Россия переживает самую крупную угрозу безопасности за последнее время.