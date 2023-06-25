В МИД Китая заявили о поддержке России на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

В МИД Китая заявили о поддержке России на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве назвали ситуацию внутренним делом Российской Федерации.

«Как дружественный сосед и партнер по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает РФ в защите государственной стабильности, а также в развитии и процветании (страны)», — сказано в сообщении.

Ранее МИД КНДР заявило, что Пхеньян находится полностью на стороне Москвы в конфликте властей РФ с ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.