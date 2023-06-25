В Госдуме заявили о необходимости закона о ЧВК

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с газетой «Ведомости», что в России необходимо принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний (ЧВК).

Отвечая на вопрос, могут ли такой закон подготовить и принять в ближайшее время, он сообщил, что Госдума работает над этим.

Также депутат заявил, что на сегодняшний день судьба ЧВК «Вагнер» до конца не определена. По его словам, сначала надо с этим определиться.

«Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах», – продолжил парламентарий.

Он отметил, что не нужно запрещать ЧВК «Вагнер».

«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», — заявил Картаполов.

Он указал, что отвечать должен тот, кто поднял мятеж.

Как подчеркнул депутат, сегодня ЧВК «Вагнер» является самым боеспособным подразделением в России. Он обратил внимание, что «это признают все», включая представителей Вооруженных сил РФ.

«И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь», — сказал парламентарий.

Он добавил, что этого делать не нужно.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.