Блинкен рассказал о контактах России и США на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»

Президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Не пытался», — заявил он.

Блинкен также сообщил, что не связывался с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом он отметил, что «другие представители администрации говорили со своими коллегами в России», касательно живущих в РФ граждан США.

Также Блинкен заявил, что ситуация, произошедшая накануне в России, вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом РФ. Отвечая на вопрос, чем, как он считает, подобные события могут грозить российскому руководству, Блинкен сказал, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

Кроме того, Блинкен назвал ситуацию экстраординарной, а также прямым вызовом президенту России Владимиру Путину.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США заранее знали о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать мятеж, однако держали информацию в тайне, чтобы российские власти не обвинили Запад в причастности к попытке переворота.