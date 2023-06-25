Госсекретарь США прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Ситуация, произошедшая накануне в России, вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, чем, как он считает, подобные события могут грозить российскому руководству, Блинкен сказал, что «не хотел бы спекулировать на эту тему».

«В первую очередь это внутреннее российское дело», — подчеркнул он.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.