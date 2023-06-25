Блинкен не опроверг слова Байдена о Си Цзиньпине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не опроверг слова американского лидера Джо Байдена, который ранее назвал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора. Об этом он сообщил в эфире телекомпании CNN, передает ТАСС.

«Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам... Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него больше 20 лет, и он выступает от всех нас», — сказал он.

Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

22 июня в посольстве Китая в США сообщали, что Пекин решительно отреагирует на высказывания Байдена, который причислил Си Цзиньпина к категории диктаторов.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США о том, что председатель КНР является диктатором.