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В Китае сообщили о необходимости сотрудничества с Россией

Замглавы МИД КНР: Китай и РФ должны защищать общие интересы в тяжелой обстановке в мире

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Mark Schiefelbein/AP

Китай и Россия должны поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы в период непростой международной обстановки. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на переговорах с российским коллегой Андреем Руденко, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«В сложной и напряженной международной обстановке необходимо следовать важному консенсусу, достигнутому двумя главами государств (КНР и РФ. — «Газета.Ru»), своевременно общаться, обеспечивать стабильные и долгосрочные отношения между двумя странами», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявляла, что СМИ России и Китая необходимо объединиться и переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы.

До этого эксперты в сфере международных отношений уверяли, что Китай в будущем готов к расширению сотрудничества с Россией после проведенного саммита «Группы семи» в Хиросиме в связи с ухудшением отношений со странами Запада.

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