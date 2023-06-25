Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в России на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что последствия попытки мятежа в РФ станут главной темой плановой ежемесячной встречи глав Министерств иностранных дел стран — членов Европейского союза, которая должна пройти 26 июня в Люксембурге. Об этом Де Кроо заявил после состоявшегося 25 июня в Брюсселе заседания Совета национальной безопасности, которое было посвящено последним событиям в России, передает ТАСС.

«Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж Евгения Пригожина, направленный против регулярной армии, будет в центре дискуссии глав МИД Европейского союза в Люксембурге. Бельгию будет представлять глава МИД страны Аджа Лябиб», — сказал он.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что бойцы частной военной компании «Вагнер» могут пойти в наступление на Киев из Белоруссии. Бывший начальник генерального штаба армии Великобритании генерал Ричард Даннат считает, что украинским лидерам следует опасаться «возможного нападения Евгения Пригожина» на Киев из Белоруссии.