На Украине не исключили участия Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал он.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что переговоры по урегулированию на Украине необходимо начинать уже «сейчас, а не завтра». При этом он предупреждал, что контрнаступление ВСУ на фронте может перечеркнуть возможность мирных переговоров с Российской Федерацией.

После его призывов к властям Украины прекратить огонь и начать переговоры с РФ украинский президент Владимир Зеленский сказал, что они будут только при условии вывода российских войск с украинской территории «без боя».