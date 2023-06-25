Вучич рассказал, что помогло Путину остановить негативное развитие событий в России

Президент Сербии Александр Вучич считает, что глава российского государства Владимир Путин является единственным человеком, который мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». Об этом Вучич заявил в интервью телеканалу Pink.

По мнению Вучича, Путин с этим уверенно справился. Сербский лидер отметил, что президент России «своим личным посланием и своей сильной позицией это остановил».

«Никто из ныне живущих не мог этого остановить», — добавил он.

При этом Вучич подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко внес большой вклад в урегулирование ситуации, однако «закончил все вчера именно Путин».

«Все завершилось благодаря сильной реакции Путина, очень решительной, четкой и ясной», — резюмировал глава Сербии.

Также Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не поддержит мятеж ни в России, ни в любой другой стране. Вучич подчеркнул, что власть должны менять только «на выборах, а не на улице».