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В МИД России рассказали о поддержке Китая на фоне военного мятежа

МИД РФ: Пекин поддержал Москву в мерах по стабилизации внутренней ситуации из-за мятежа

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Mark Schiefelbein/AP

Пекин выразил поддержку Москве в мерах по стабилизации внутренней ситуации в связи в событиями 24 июня, сообщает пресс-служба МИД России.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», — заявили в министерстве.

25 июня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе поездки в Пекин был принят министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы китайского МИД Ма Чжаосюем, уточнили в министерстве.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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