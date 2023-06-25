В КНДР поддержали власти России на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Пхеньян находится полностью на стороне Москвы в конфликте властей РФ с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

25 июня заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль встретился с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой.

«Во время беседы замминистра сказал, что уверен в том, что вооруженный мятеж в России будет быстро подавлен в соответствии со стремлением и волей российского народа, отметив, что (Северная Корея. — «Газета.Ru») решительно поддержит любое решение и выбор российского руководства», — говорится в сообщении.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости». Бойцы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Российские власти признали действия Пригожина и его сторонников вооруженным мятежом, возбудив в отношении основателя ЧВК уголовное дело. Разрешить ситуацию удалось к ночи 24 июня. «Вагнеровцы» ушли из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Российские власти прекратят уголовное дело в отношении Пригожина и не будут преследовать участников мятежа. Сам Пригожин сможет выехать в Белоруссию.