Канцлер Австрии прокомментировал мятеж Пригожина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, комментируя мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что события в России носят внутренний характер. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Wiener Zeitung.

«Происходящее в Российской Федерации — это конфликт, происходящий внутри страны, так к нему и стоит относиться», — сказал Нехаммер.

24 июня Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации.

Бойцы ЧВК «Вагнер» также покинули занимаемую территорию штаба ЮВО в полном составе.

Как заявлял сам предприниматель, его отряды разворачиваются и вернутся в занимаемые ранее полевые лагеря.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.