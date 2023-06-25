В офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Копенгагене прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании и других стран. Эта встреча, заявил Ермак, стала продолжением диалога, начатого на саммите G7 в Хиросиме между лидерами Украины, стран «большой семерки» и Глобального Юга.

Украинская делегация раскрыла собеседникам принципы «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Ермак выразил мнение, что именно эта формула должна стать «основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины».

Ермак также предложил Украину в качестве площадки для проведения глобального саммита мира. По словам представителя офиса Зеленского, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, в том числе генассамблея ООН.

Несколькими днями ранее Зеленский предложил Организации американских государств присоединиться к саммиту мира.