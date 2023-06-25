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В офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о желании провести глобальный «саммит мира» на Украине

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РИА «Новости»

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Копенгагене прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании и других стран. Эта встреча, заявил Ермак, стала продолжением диалога, начатого на саммите G7 в Хиросиме между лидерами Украины, стран «большой семерки» и Глобального Юга.

Украинская делегация раскрыла собеседникам принципы «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Ермак выразил мнение, что именно эта формула должна стать «основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины».

Ермак также предложил Украину в качестве площадки для проведения глобального саммита мира. По словам представителя офиса Зеленского, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, в том числе генассамблея ООН.

Несколькими днями ранее Зеленский предложил Организации американских государств присоединиться к саммиту мира.

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