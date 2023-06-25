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Токаев поручил готовиться к угрозам после мятежа Пригожина

Глава Казахстана Токаев поручил правительству готовиться к угрозам кризисных ситуаций

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Jens Büttner/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны подготовиться реагировать на возможные угрозы кризисных ситуаций. Поручение было дано казахстанским лидером на внеочередном заседании Совбеза в связи с мятежом Пригожина.

«В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан», — сообщили в администрации Токаева.

24 июня президент РФ Владимир Путин позвонил Токаеву на фоне ситуации с мятежом. Глава Казахстана подчеркнул, что происходящее является внутренним делом России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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