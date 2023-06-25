Япония и США обсудили ситуацию в России

Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в России. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что Акиба и Салливан договорились о тесном сотрудничестве. Кроме того, по данным агентства, японский премьер-министр Фумио Кисида получил доклад МИД по ситуации в РФ.

По информации газеты Nikkei, 24 июня Акиба принял участие во встрече представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга в Копенгагене. Салливан участвовал в ней в онлайн-формате.

Газета Politico ранее писала о том, что Власти Соединенных Штатов звонили в Европу, чтобы успокоить коллег в связи с мятежом в России. В материале издания уточнялось, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обзванивали европейских партнеров и обсуждали ситуацию в РФ.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.