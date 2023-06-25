Мадуро высказался в поддержку России и Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе России над мятежом, сообщает Venezolana de Televisiоn.

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну и в этот час остается вместе с Россией победителем», — заявил Мадуро.

Венесуэльский президент высказал слова поддержки своему российскому коллеге, выступая на 202-й годовщине битвы при Карабобо — событию, положившему начало освободительной борьбе народов Южной Америки от испанских колонизаторов.

Ранее премьер-министр Кубы Мигель Диас-Канель выразил уверенность в сохранении порядка и единства в России на фоне мятежа Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.