В США заявили о предпосылках мятежа Пригожина

Разведка США предупреждала законодателей в Конгрессе о наращивании сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» у границы России, что могло говорить о планах главы ЧВК Евгения Пригожина бросить вызов военному руководству страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным CNN, представители разведки США и других западных стран видели признаки подготовки Пригожина «к такому ходу». В частности, американская разведка на этой неделе уведомляла членов Конгресса США о передвижениях и наращивании запасов оборудования» ЧВК «Вагнер» рядом с границей России.

По cловам одного из источников CNN, американской разведке было трудно понять, насколько намерения Пригожина были серьезны, поскольку «все произошло очень быстро».

Ранее тало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Польши Збигневом Рау ситуацию в России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.