Премьер Канады обсудил с союзниками мятеж в России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о переговорах с союзниками Канады по ситуации в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Группа [министров] рассмотрела последние события в России, обсудила текущую координацию действия с международными партнерами [Канады] и оценила последствия происходящего с точки зрения влияния на канадцев и канадский персонал», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в переговорах и консультациях принимали участие министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, заместитель премьер-министра Христя Фриланд, глава МИД Мелани Жоли и министр национальной обороны Анита Ананд.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Польши Збигневом Рау ситуацию в России.