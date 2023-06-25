Блинкен обсудил с главой МИД Польши ситуацию в России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Польши Збигневом Рау ситуацию в России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Блинкен провел сегодня (в субботу, 24 июня. — «Газета.Ru») беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России», — сказано в заявлении Миллера.

Отмечается, что в ходе беседы с польским дипломатом Блинкен приветствовал продолжительную помощь Польши Украине и подчеркнул, что поддержка Киева со стороны США не изменится. Госсекретарь также отметил, что Вашингтон продолжит тесную координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации.

Газета Politico ранее писала о том, что Власти Соединенных Штатов звонили в Европу, чтобы успокоить коллег в связи с мятежом в России. В материале издания уточнялось, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обзванивали европейских партнеров и обсуждали ситуацию в РФ.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.