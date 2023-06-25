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Американские чиновники звонили в Европу успокоить политиков в связи с ситуацией в России

Politico: власти США звонили в Европу, чтобы успокоить коллег в связи с мятежом в России

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов звонили в Европу, чтобы успокоить коллег в связи с мятежом в России, сообщает газета Politico.

Отмечается, что в ходе бесед, президент США Джо Байден, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обзванивали европейских коллег и обсуждали ситуацию в России.

При этом на переговорах стороны признали, что Киев сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления», однако американские чиновники призывали к нейтралитету в ситуации и ожиданию. Отмечается, что американцам пришлось «успокаивать» европейцев.

Ранее главы МИД стран G7 провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблемы международного сообщества, в том числе происходящее в России.

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