В Кремле заявили о договоренности с ЧВК «Вагнер»

В Кремле заявили о договоренности вернуть бойцов ЧВК «Вагнер» в лагеря подготовки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кремлевского пула агентства РИА Новости.

Согласно сообщению, желающие смогут подписать контракты с Минобороны. Таким образом, как отметили в Кремле, ситуацию с мятежом удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряженности. В резиденции российского президента Владимира Путина также назвали 24 июня тяжелым днем, полным трагических событий.

В кремлевском пуле РИА Новости указали, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.