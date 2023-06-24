Пашинян и Путин созвонились

В пресс-службе правительства Армении заявили, что премьер-министр республики Никол Пашинян обсудил в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Никол Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом России, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране. Президент России проинформировал премьер-министра о последних событиях», — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.