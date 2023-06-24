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Власти оценили заявление Пригожина об уходе ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону

Власти Ростовской области предложили дождаться от ЧВК «Вагнер» действий, а не слов

В пресс-службе губернатора Ростовской области прокомментировали слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об уходе подразделений ЧВК из Ростова-на-Дону и возвращении на прежние позиции, передает портал 161.ru.

В пресс-службе на это заявление предложили «дождаться действий и комментировать их, а не слова».

Ранее Пригожин, в отношении которого возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу», объявил, что отряды ЧВК «Вагнер» разворачивают свои колонны и уходят в «обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Это произошло после того, как пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о переговорах с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании».

Ростовские корреспонденты стали сообщать, что «вагнеровцы» начали сборы, чтобы покинуть место дислокации у штаба Южного военного округа.

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Мятеж Пригожина
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