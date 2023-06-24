Израиль планирует увеличить консульское присутствие в Москве и Петербурге на фоне мятежа

Руководитель Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что присутствие консулов израильской стороны в Москве и Санкт-Петербурге будут усилены после мятежа частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам Иерусалим «готов к любому сценарию».

Издание отмечает, что израильское ведомство планирует в ближайшие дни направить в Москву и Санкт-Петербург дополнительных консулов из-за ожидаемого наплыва запросов на визы.

В публикации отмечается, что по оценкам МИД Израиля, в текущий момент в России находится порядка 70 тыс. израильтян, а также порядка 500 тыс. евреев и лиц, которые имеют право на репатриацию.

Ранее стало известно, что центры экстренной репатриации в Израиле заработают вновь, если рост числа репатриантов увеличится.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.