Путин и Лукашенко поговорили в связи с отходом ЧВК «Вагнер» из Ростова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Пул Первого».

«Сегодня в 21:00 президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в публикации.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в обратном направлении.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина против него возбуждено дело о призыве к военному мятежу.