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Генерал США Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за событий в России

Глава Комитета штабов США Милли отменил визит на Ближний Восток из-за ситуации в РФ

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Reuters

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отменил свою поездку на Ближний Восток из-за происходящего в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Милли.

По его словам, поездка должна была состояться 24 июня, но «из-за ситуации в России» Милли отменил ее.

Ранее канал CNN сообщал, что в администрации президента США внимательно следят за ситуацией в России из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Байдена проинформировали о ситуации в РФ.

Положение дел в России также обсудили госсекретарь Энтони Блинкен, министры иностранных дел стран «группы семи» и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам, заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

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