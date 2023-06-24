Лукашенко рассказал о переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера в Telegram-канале.

Отмечается, что переговоры длились в течение всего дня.

«Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время есть «приемлемый вариант развязки ситуации», согласно которому бойцам ЧВК «Вагнер» гарантируется безопасность.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.