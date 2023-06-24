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МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Франции рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за режима КТО

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Depositphotos

Министерство Европы и иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за введения в стране режима контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

«Ввиду крайне нестабильной ситуации в сфере безопасности и введения режима контртеррористической операции в Москве и некоторых регионах России поездки в страну не рекомендуются», — говорится в сообщении.

На сайте министерства указано, что оно совместно с посольством Франции в Москве внимательно следит за происходящими событиями в России и полностью мобилизовано для обеспечения безопасности находящихся там граждан Франции, а также дипломатического и консульского персонала.

Министр Европы и иностранных дел находится в тесном контакте со своими основными международными партнерами, в частности со своими коллегами по G7 и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, добавили там.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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Мятеж Пригожина
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