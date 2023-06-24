В США сообщили, что Байден обсудил ситуацию в РФ с лидерами Франции, Британии и Германии

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России со своими коллегами из Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — сказано в сообщении.

Американский лидер с коллегами также подтвердили «незыблемость поддержки» Украины.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Байден в субботу, 24 июня, утром был вновь проинформирован о ситуации в Российской Федерации. Также телекомпания отмечала, что вечером 23 июня американские чиновники провели ряд экстренных встреч в связи с ситуацией в Россией.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.