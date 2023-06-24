Песков ответил на вопрос о поездке Путина на «Алые паруса»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента такое мероприятие.

Ранее в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов мероприятия, сообщили, что праздник выпускников 24 июня в Санкт-Петербурге не планируется отменять.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.