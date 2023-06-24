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Главы МИД G7 40 минут обсуждали ситуацию в России

Главы МИД стран G7 обсудили мировые проблемы и ситуацию в России

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Shutterstock

Главы МИД стран G7 провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблемы международного сообщества, в том числе происходящее в России, говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с коллегами из «большой семерки» и Верховным представителем Евросоюза. Вместо министра иностранных дел Италии в беседе участвовал «представитель Италии».

Разговор продлился 40 минут.

«Большая семерка» обменялась мнениями о насущных проблемах, с которыми сталкивается международное сообщество, включая ситуацию в России, и <...> подтвердила, что ее члены продолжают тесно координировать свои действия», — говорится в релизе.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество.

После произошедшего Путин пообщался по телефону с несколькими иностранными коллегами, в частности президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и др.

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