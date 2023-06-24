Байдену вновь доложили о ситуации в России

Президент США Джо Байден в субботу, 24 июня, утром был вновь проинформирован о ситуации в Российской Федерации. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По его данным, утром в субботу Байдену доложили о развивающейся в России ситуации на фоне продолжающегося вооруженного мятежа.

Также телекомпания подчеркивает, что вечером в пятницу, 23 июня, чиновники в администрации президента США провели ряд экстренных встреч в связи с ситуацией в Россией.

В публикации отмечается, что совещания провели для анализа событий, «которые развивались столь стремительно, что застали американских и европейских чиновников врасплох».

Телекомпания подчеркивает, что представители США и других западных стран в текущий момент проявляют осторожность с тем, чтобы не давать оценок событиям в России, иначе их заявления могут быть интерпретированы как вмешательство.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.