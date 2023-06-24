Медведев назвал цель мятежа Пригожина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что считает мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продуманной и спланированной операцией, целью которой является захват власти в стране, передает ТАСС.

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия не позволит дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.

Ранее Минобороны РФ обратилось к бойцам частной военной компании «Вагнер», заявив, что они обманом были втянуты в преступную авантюру главы ЧВК Евгения Пригожина, который начал военный вооруженный мятеж.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.