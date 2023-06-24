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В МИД России прокомментировали текущую ситуацию в стране

МИД России: мятеж играет на руку внешним врагам Москвы

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали текущую ситуацию в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Имевшая место в нашей стране попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в заявлении.

Ведомство предостерегло государства Запада от любых намеков на использование ситуации для достижения «своих русофобских целей».

В МИД добавили, что «все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США наращивают усилия по подрыву безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Об этом говорится в ее комментарии по поводу обвинений РФ в создании угроз для Запорожской АЭС.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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Мятеж Пригожина
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