Эрдоган заявил о готовности Турции помочь России в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В канцелярии Эрдогана подчеркнули, что президент Турции в рамках переговоров с Путиным обсудил последние события в России. Эрдоган высказался о необходимости предприятия действий со здравым смыслом, а также подчеркнул, что «никто не должен извлекать выгоду из событий в России».

В публикации отмечается, что Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова внести свой вклад, чтобы разобраться в текущей ситуации.

Ранее президент Турции выразил поддержку действиям РФ на фоне мятежа Евгения Пригожина в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.